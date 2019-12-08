Feenerbahçe'ye sakatlardan iyi haber G.Birliği maçında sıkıntı yaşayan üç oyuncudan iyi haber geldi. Serdar devre arasında, Vedat adale ağrısı, Emre de aynı şekilde 2. yarının başında oyundan çıkmıştı.

G.Birliği maçında sıkıntı yaşayan üç oyuncudan iyi haber geldi. Serdar devre arasında, Vedat adale ağrısı, Emre de aynı şekilde 2. yarının başında oyundan çıkmıştı. Ancak üç futbolcunun da Sivasspor maçında oynayacağı açıklandı. 3 oyuncudan iyi haber gelince, takımda sakatlığı süren tek futbolcu Mevlüt kaldı.