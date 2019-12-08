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Fatih Terim: Başımızı bir kaldıramadık

Terim, “Yok Falcao’yu yetiştir, o stoperde oynar mı. Donk stopere geçer mi? Bunlarla uğraştık. Kafayı kaldıramadık” dedi. Terim PSG maçında ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Başımızı bir kaldıramadık
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçı sonrasında 3 puandan öte bir galibiyet aldıklarını söyledi. Terim bir gün kafayı kaldıramadıklarını ifade ederek, "Yok Falcao'yu yetiştir, o stoperde oynar mı? Donk stopere geçer mi? Hep bunlarla uğraştık. Kafayı bir türlü kaldıramadık" dedi. Terim PSG maçında ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

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