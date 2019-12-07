Beşiktaş'ın 26 yaşındaki golcüsü Umut Nayir, Football Manager adlı oyunda siyah- beyazlı takımı şampiyonluğa ulaştırdığı anların görselini sosyal medyadan paylaştı ve 'Apo hocam gözün arkada kalmasın' notunu ekledi.
Nayir'in paylaştığı fotoda Beşiktaş 86 puanla şampiyon oluyor.
Nayir'in paylaştığı fotoda Beşiktaş 86 puanla şampiyon oluyor.
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