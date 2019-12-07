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: Apo hocam gözün arkada kalmasın

'ın 26 yaşındaki golcüsü , adlı oyunda siyah- beyazlı takımı şampiyonluğa ulaştırdığı anların görselini sosyal medyadan paylaştı ve 'Apo hocam gözün arkada kalmasın' notunu ekledi.

Apo hocam gözün arkada kalmasın
Beşiktaş'ın 26 yaşındaki golcüsü Umut Nayir, Football Manager adlı oyunda siyah- beyazlı takımı şampiyonluğa ulaştırdığı anların görselini sosyal medyadan paylaştı ve 'Apo hocam gözün arkada kalmasın' notunu ekledi.

Nayir'in paylaştığı fotoda 86 puanla şampiyon oluyor.

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