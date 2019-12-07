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  • 07.12.2019 13:28
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 13:32

Beşiktaş Başkanı : Beşiktaş batmış durumda! 'dan men gelebilir

Beşiktaş Başkanı , ve Cenk defterlerinin kapandığını belirterek, " şu anda bize yapamazsınız dedi." açıklamasını yaptı. Çebi, "Beşiktaş batmış durumda. Kulübün geliri yok. Giderler almış yürümüş. Taraftar hazırlıklı olsun ’dan Avrupa’ya gitmemek için men kararı gelebilir. UEFA'ya gidemeyebiliriz. Herkes buna hazır olmalı." dedi.

Beşiktaş batmış durumda

Beşiktaş Başkanı , "Satış olmadan e izin verilmiyor. ' şu anda bize transfer yapamazsınız' dedi. , Cenk defterleri kapandı. Bende çok isterim ama yok"

Ahmet Nur Çebi açıklamaları şu şekilde:

ACI AMA GERÇEK
Kasamıza gelen 1 Lira para yok. Yöneticilerimizin katkılarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yeni bir finans formülü arıyoruz. Bu yoldan beraber çıkacağız. 'ya gidememekse gidememek. Acı ama gerçek. Ben popülist konuşmuyorum.

BEŞİKTAŞ BATMIŞ DURUMDA
Beşiktaş batmış durumda. Kulübün geliri yok. Giderler almış yürümüş. Taraftar hazırlıklı olsun UEFA'dan Avrupa'ya gitmemek için men kararı gelebilir. UEFA'ya gidemeyebiliriz. Herkes buna hazır olmalı.

SANIRIM UEFA'DAN MEN GELİYOR
bize şu anda transfer yapamazsınız dedi. 'nın bazı istekleri var ama TFF transfer yapmamıza engel olacaklarını söyledi mali şartlar gereği. Devre arası transfer yapamayacağız gibi ve sanırım UEFA'dan men geliyor. Taraftar bunları bilsin.

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