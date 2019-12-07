Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Satış olmadan transfere izin verilmiyor. 'Türkiye Futbol Federasyonu şu anda bize transfer yapamazsınız' dedi. Talisca, Cenk defterleri kapandı. Bende çok isterim ama yok"

Ahmet Nur Çebi açıklamaları şu şekilde:

ACI AMA GERÇEK

Kasamıza gelen 1 Lira para yok. Yöneticilerimizin katkılarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yeni bir finans formülü arıyoruz. Bu yoldan beraber çıkacağız. UEFA'ya gidememekse gidememek. Acı ama gerçek. Ben popülist konuşmuyorum.





BEŞİKTAŞ BATMIŞ DURUMDA

Beşiktaş batmış durumda. Kulübün geliri yok. Giderler almış yürümüş. Taraftar hazırlıklı olsun UEFA'dan Avrupa'ya gitmemek için men kararı gelebilir. UEFA'ya gidemeyebiliriz. Herkes buna hazır olmalı.

SANIRIM UEFA'DAN MEN GELİYOR

TFF bize şu anda transfer yapamazsınız dedi. Abdullah Avcı'nın bazı istekleri var ama TFF transfer yapmamıza engel olacaklarını söyledi mali şartlar gereği. Devre arası transfer yapamayacağız gibi ve sanırım UEFA'dan men geliyor. Taraftar bunları bilsin.