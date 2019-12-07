Radamel Falcao kadroda

Uzun süreli bir sakatlık yaşayan Radamel Falcao'nun bugünkü Alanyaspor maçında 21 kişilik kadroda olacağı öğrenildi. Maça yedek kulübesinde başlayacak olan Kolombiyalı forvet oyuncusunun, maçın gidişatına göre süre alması bekleniyor. Falcao'nun geri dönmesi teknik heyette de büyük sevince yol açtı.
EKSİK ASLAN ZOR VİRAJDA
Zirve yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray bu akşam sezonun flaş takımlarından Alanyaspor'u konuk edecek. 20.00'de başlaaycak olan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecem. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlığı süren Falcao, Andone ve Luyidama yok. Feghouli ve Babel'in ise oynaması zor.
EKSİK ASLAN ZOR VİRAJDA
Zirve yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray bu akşam sezonun flaş takımlarından Alanyaspor'u konuk edecek. 20.00'de başlaaycak olan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecem. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlığı süren Falcao, Andone ve Luyidama yok. Feghouli ve Babel'in ise oynaması zor.
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