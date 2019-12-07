Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başladı. Karşılaşma öncesi 20 puanla 8. sırada bulunan Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak zirve yarışından kopmak istemiyor. Alanyaspor ise 22 puanla 6. sırada bulunuyor. Peki, Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler...

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Alanyaspor maçı 7 Aralık Cumartesi (bugün) saat 20.00'de başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY

Muslera- Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli, Seri, Ömer, Babel, Adem

SAKAT: Luyindama, Andone, Falcao, Şener

CEZALI: Yok

AYTEMİZ ALANYASPOR

Marafona- Onur, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Campos, Bammou

SAKAT: Juanfran, Lokman Gör

CEZALI: Papiss Cisse