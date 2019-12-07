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  • 07.12.2019 14:56
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 14:56

- maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 GS Alanyaspor muhtemel 11'ler

Galatasara maçına saatler kaldı. İki takım Süper Lig'de 7. randevusuna çıkacak. Geride kalan 6 maçtan 5'ini kazanan, birinde berabere kalan , rakibine 20 gol attı, kalesinde 6 gol gördü. Peki, Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman?

Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başladı. Karşılaşma öncesi 20 puanla 8. sırada bulunan Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak zirve yarışından kopmak istemiyor. Alanyaspor ise 22 puanla 6. sırada bulunuyor. Peki, Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler...

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Alanyaspor maçı 7 Aralık Cumartesi (bugün) saat 20.00'de başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY
Muslera- Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli, Seri, Ömer, Babel, Adem
SAKAT: Luyindama, Andone, Falcao, Şener
CEZALI: Yok

AYTEMİZ ALANYASPOR
Marafona- Onur, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Campos, Bammou
SAKAT: Juanfran, Lokman Gör
CEZALI: Papiss Cisse

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