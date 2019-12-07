CANLI YAYIN

Süper Lig'in 14. haftası 2. gün maçlarıyla devam ediyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor sahasında bu sezon ligi sallayan ve liderliği kimselere bırakmayan Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor.
İLK 11'LER:
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Sakıb, Donald, Acquah, Gökhan, Bifouma, Guilherme, Jahovic
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Mert Hakan, Hakan, Emre, Fernando, Kone
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