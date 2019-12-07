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  • 07.12.2019 14:56
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 14:56

CANLI YAYIN | -

'in 14. haftasında , 'a konuk oluyor. Oynadığı son 7 maçtan 6 galibiyet alan ve son 5 maçını da kazanan Sivasspor, liderliğini sürdürmek istiyor. Öte yandan Yeni Malatyaspor'un da 7 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Yeni Malatya Stadı'nda saat 15.00'te başlayan maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

CANLI | Malatyaspor - Sivasspor

'in 14. haftası 2. gün maçlarıyla devam ediyor. yönetimindeki sahasında bu sezon ligi sallayan ve liderliği kimselere bırakmayan 'u ağırlıyor.

İLK 11'LER:

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Sakıb, Donald, Acquah, Gökhan, Bifouma, Guilherme, Jahovic

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Mert Hakan, Hakan, Emre, Fernando, Kone

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