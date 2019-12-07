Elneny’den 'Cuma' paylaşımı!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Muhammed Elneny dün sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu. Mısırlı oyuncu, Bakara Suresi 3-10. ayetlerini okudu.
- Spor
- 07.12.2019
- Gazete
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Muhammed Elneny dün sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu. Mısırlı oyuncu, Bakara Suresi 3-10. ayetlerini okudu.
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