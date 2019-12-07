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  • 07.12.2019 17:50
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 18:01

Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finale yükseldi

Son dakika haberi... Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Eczacıbaşı Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde!

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final mücadelesinde , İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

2015 ve 2016'nın ardından toplamda 3. kez Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda adını finale yazdıran Eczacıbaşı VitrA, finalde yarın TSİ 15.00'te İtalya'nın Imoco Conegliano takımı ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Ziling Wang (Çin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

Igor Gorgonzola Novara: Brakocevic, Chirichella, Vasileva, Courtney, Hancock, Arrighetti, Sansonna (L) (Mlakar, Napodano, Di Iulio)

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Kim, Natalia, Gibbemeyer, Yasemin, Lloyd, Simge (L) (Beyza, Hande, Gamze, Saliha)

Setler: 21-25, 25-23, 11-25, 25-23, 13-15

Süre: 2 saat 15 dakika.

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