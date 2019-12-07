2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.
2015 ve 2016'nın ardından toplamda 3. kez Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda adını finale yazdıran Eczacıbaşı VitrA, finalde yarın TSİ 15.00'te İtalya'nın Imoco Conegliano takımı ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
Salon: Olimpiyat Spor Merkezi
Hakemler: Ziling Wang (Çin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)
Igor Gorgonzola Novara: Brakocevic, Chirichella, Vasileva, Courtney, Hancock, Arrighetti, Sansonna (L) (Mlakar, Napodano, Di Iulio)
Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Kim, Natalia, Gibbemeyer, Yasemin, Lloyd, Simge (L) (Beyza, Hande, Gamze, Saliha)
Setler: 21-25, 25-23, 11-25, 25-23, 13-15
Süre: 2 saat 15 dakika.
Eczacıbaşı VitrA Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finale yükseldi
Son dakika haberi... Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.
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