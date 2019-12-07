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  • 07.12.2019 18:37
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 20:06

- | CANLI ANLATIM

'in 14. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Galatasaray - Alanyaspor | CANLI

'in 14. haftasından sahasında 'u konuk ediyor.

Galatasaray - Alanyaspor maçı saat 20.00'de başladı. Stadyumu'nda Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - ALANYASPOR | CANLI ANLATIM

İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Nagotomo, Marcao, Donk, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, Ömer, Belhanda, Adem

Alanyaspor: : Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Efecan, Bammou

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