Süper Lig'in 14. haftasından Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.
Galatasaray - Alanyaspor maçı saat 20.00'de başladı. Türk Telekom Stadyumu'nda Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
GALATASARAY - ALANYASPOR | CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Nagotomo, Marcao, Donk, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, Ömer, Belhanda, Adem
Alanyaspor: : Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Efecan, Bammou
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