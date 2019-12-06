Başkan Ahmet Ağaoğlu iç transferde prensip anlaşmasına vardıkları Jose Sosa, Joao Pereira ve Filip Novak ile konuşarak, 'İmzaları devre arasından önce atalım hem sizin hem bizim kafamız rahat olsun' dedi. Başkan Ahmet Ağaoğlu iç transferde prensip anlaşmasına vardıkları Jose Sosa, Joao Pereira ve Filip Novak ile konuşarak, 'İmzaları devre arasından önce atalım hem sizin hem bizim kafamız rahat olsun' dedi.
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