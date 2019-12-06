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Başkanı : İmzaları atalım

Başkan de prensip anlaşmasına vardıkları , ve ile konuşarak, "İmzaları devre arasından önce atalım hem sizin hem bizim kafamız rahat olsun" dedi.

İmzaları atalım!
Başkan Ahmet Ağaoğlu de prensip anlaşmasına vardıkları Jose Sosa, Joao Pereira ve Filip Novak ile konuşarak, "İmzaları devre arasından önce atalım hem sizin hem bizim kafamız rahat olsun" dedi.

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