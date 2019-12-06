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Real’in sponsoru

Kültür ve önemli anlaşmaya imza atmak üzere. Haber, İspanyol gazetesi Marca tarafından okurlarına duyuruldu. Marca'ya göre bu sponsorluktan 12 milyon Euro gelir elde edecek. Real Madrid'in idmanlarda giyeceği forma ve eşofmanların üzerinde yazacak.

Real’in sponsoru Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanlığı önemli anlaşmaya imza atmak üzere. Haber, İspanyol gazetesi Marca tarafından okurlarına duyuruldu. Marca'ya göre Real Madrid bu sponsorluktan 12 milyon Euro gelir elde edecek. Real Madrid'in idmanlarda giyeceği forma ve eşofmanların üzerinde Türkiye yazacak.



Sponsorlukla ilgili Kültür ve 'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi.



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