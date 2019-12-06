Süper Lig ve Avrupa'da taraftarlarını kahreden Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda da 1.5 milyon Euro kadro değeri olan Tuzlaspor'a evinde yenilmesi bardağı taşırdı... Sezona büyük umutlarla başlayan, yaptığı flaş transferlerle gündeme oturan Sarı-Kırmızılılar'ın tüm kulvarlarda tel tel dökülmesi taraftarları isyan noktasına getirdi. Fatih Terim belki de ilk kez hedef tahtasına oturtuldu.
3 KULVARDA DA BÜYÜK HÜSRAN
Ligde lider Sivasspor'un 7 puan gerisinde kalan, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 1 gol atıp son sırada kalan Galatasaray'ın 2. Lig ekibi Tuzla önündeki hali herkesi şaşkına çevirdi.
ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ TERİM
Sosyal medyada isyan bayrağı açan taraftarlar, Fatih Terim'e "Hani verdiğin sözler" diye sordu. "Ne Galatasaray eskisi gibi, ne de Fatih Terim" yorumu da dikkatleri çekti.
20 MAÇTA 16 GOL ATABİLDİ!
Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da 20 resmi maça çıkan Cimbom'un gol yollarındaki kısırlığı da büyük eleştiri alıyor. G.Saray bu maçlarda 16 gol atabildi.
KAYIP ARANIYOR: EMRE MOR
Sezon başında büyük umutlarla Celta'dan kiralanan Emre Mor kayıpları oynuyor... Bu sezon 15 maçta forma giyen genç futbolcu takıma ne gol ne de asist katkısı yaparken, taraftarların da tepkisini çekti.
ADEM'E ÇOK BÜYÜK TEPKİ VAR
Tuzla maçında rakip kaleci Bayram Olgun'un ayağına basan sonra da kendisini yere atan Adem Büyük'e büyük tepki var. G.Saraylı taraftarlar bile yıldız futbolcuyla ilgili sert eleştiriler yaptı.
75 DURAK GELDİLER 2-0 YENİP GİTTİLER
Sosyal medyadaki esprilerin ana maddesi 500T otobüs hattı oldu.
Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 yenilmesi sosyal medyaya bomba gibi düştü... Sarı-Kırmızılılar'ın aldığı şok mağlubiyetle ilgili caps ve tweet'ler adeta paylaşım rekorları kırdı.
Esprilerin ana konusu ise Tuzla'dan kalkan ve Türkiye'nin en uzun otobüs hattı özelliğini taşıyan 500T oldu... Özellikle, "Adamlar 75 durak geldiler. Bir de üstüne Galatasaray'ı 2-0 yenip gittiler" mesajı uzun süre konuşuldu.
500T karşıya geçerken çift basıyor.
75 durak geldiler, yenip gittiler.
Tuzlaspor da çok tuzluymuş canım.
Falcao: Alo Nusret sen eti TUZLA! Fatih Hoca arıyor ben bi konuşayım.
Fatih hocam tuzu uzatır mısın?
3 KULVARDA DA BÜYÜK HÜSRAN
Ligde lider Sivasspor'un 7 puan gerisinde kalan, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 1 gol atıp son sırada kalan Galatasaray'ın 2. Lig ekibi Tuzla önündeki hali herkesi şaşkına çevirdi.
ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ TERİM
Sosyal medyada isyan bayrağı açan taraftarlar, Fatih Terim'e "Hani verdiğin sözler" diye sordu. "Ne Galatasaray eskisi gibi, ne de Fatih Terim" yorumu da dikkatleri çekti.
20 MAÇTA 16 GOL ATABİLDİ!
Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da 20 resmi maça çıkan Cimbom'un gol yollarındaki kısırlığı da büyük eleştiri alıyor. G.Saray bu maçlarda 16 gol atabildi.
KAYIP ARANIYOR: EMRE MOR
Sezon başında büyük umutlarla Celta'dan kiralanan Emre Mor kayıpları oynuyor... Bu sezon 15 maçta forma giyen genç futbolcu takıma ne gol ne de asist katkısı yaparken, taraftarların da tepkisini çekti.
ADEM'E ÇOK BÜYÜK TEPKİ VAR
Tuzla maçında rakip kaleci Bayram Olgun'un ayağına basan sonra da kendisini yere atan Adem Büyük'e büyük tepki var. G.Saraylı taraftarlar bile yıldız futbolcuyla ilgili sert eleştiriler yaptı.
75 DURAK GELDİLER 2-0 YENİP GİTTİLER
Sosyal medyadaki esprilerin ana maddesi 500T otobüs hattı oldu.
Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 yenilmesi sosyal medyaya bomba gibi düştü... Sarı-Kırmızılılar'ın aldığı şok mağlubiyetle ilgili caps ve tweet'ler adeta paylaşım rekorları kırdı.
Esprilerin ana konusu ise Tuzla'dan kalkan ve Türkiye'nin en uzun otobüs hattı özelliğini taşıyan 500T oldu... Özellikle, "Adamlar 75 durak geldiler. Bir de üstüne Galatasaray'ı 2-0 yenip gittiler" mesajı uzun süre konuşuldu.
500T karşıya geçerken çift basıyor.
75 durak geldiler, yenip gittiler.
Tuzlaspor da çok tuzluymuş canım.
Falcao: Alo Nusret sen eti TUZLA! Fatih Hoca arıyor ben bi konuşayım.
Fatih hocam tuzu uzatır mısın?
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