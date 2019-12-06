Kupada Kırklarelispor sürprizi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk karşılaşmasında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, evinde Süper Lig ekibi Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.
KAYSERİ KAZANDI
Galibiyeti getiren golleri Burak ve Caner kaydetti. Diğer sonuçlar: Kayserispor-Manisa FK: 3-2, Altınordu-Denizlispor: 3-5, Çaykur Rize-Samsun: 3-2.
RAKİBİ DURDURDUK, SAVAŞTIK VE KAZANDIK
Kırklareli'nin hocası Bilgin Erdem, "Müthiş bir takım savunması yaptık, hızlı çıktık, topa iyi sahip olduk, rakibi durdurduk ve savaştık, sonunda da galibiyet geldi" dedi.
KAYSERİ KAZANDI
Galibiyeti getiren golleri Burak ve Caner kaydetti. Diğer sonuçlar: Kayserispor-Manisa FK: 3-2, Altınordu-Denizlispor: 3-5, Çaykur Rize-Samsun: 3-2.
RAKİBİ DURDURDUK, SAVAŞTIK VE KAZANDIK
Kırklareli'nin hocası Bilgin Erdem, "Müthiş bir takım savunması yaptık, hızlı çıktık, topa iyi sahip olduk, rakibi durdurduk ve savaştık, sonunda da galibiyet geldi" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.