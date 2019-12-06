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Kupada spor sürprizi

5. tur ilk karşılaşmasında 2. Lig ekibi spor, evinde ekibi FK'yi 2-1 yendi. Kırklareli'nin hocası , "Müthiş bir takım savunması yaptık, hızlı çıktık, topa iyi sahip olduk, rakibi durdurduk ve savaştık, sonunda da galibiyet geldi" dedi.

Kupada Kırklarelispor sürprizi
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk karşılaşmasında 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, evinde ekibi Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.

KAYSERİ KAZANDI
Galibiyeti getiren golleri Burak ve Caner kaydetti. Diğer sonuçlar: spor-Manisa FK: 3-2, Altınordu-Denizlispor: 3-5, Çaykur Rize-Samsun: 3-2.

RAKİBİ DURDURDUK, SAVAŞTIK VE KAZANDIK
Kırklareli'nin hocası , "Müthiş bir takım savunması yaptık, hızlı çıktık, topa iyi sahip olduk, rakibi durdurduk ve savaştık, sonunda da galibiyet geldi" dedi.


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