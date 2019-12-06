Hedefi 12’den vuracak! Ünal Karaman, kalan 4 maçı kazanmakta kararlı

Trabzon ligde son 4 maça kilitlendi. Bordo-Mavililer'in hocası Ünal Karaman, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Antalya, Denizli, Konya ve Kayseri ile zorlu maçlarımız olacak. Bu maçlarda kayıp istemiyorum. Kazanıp devre arasında iddiamızı güçlendirmek istiyoruz" diye konuştu.
ŞANSSIZ SAKATLIKLAR YAŞADIK
Karaman, "İlk yarıda şanssız sakatlıklar yaşadık. Bu süreçte sorumluluktan kaçmayan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kalan 4 maçı iyi bitirip ikinci yarıya iyi bir giriş yapalım" dedi.
Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman bu sezon 23 resmi maça çıktı. 9 galibiyet elde etti.
ŞANSSIZ SAKATLIKLAR YAŞADIK
Karaman, "İlk yarıda şanssız sakatlıklar yaşadık. Bu süreçte sorumluluktan kaçmayan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kalan 4 maçı iyi bitirip ikinci yarıya iyi bir giriş yapalım" dedi.
Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman bu sezon 23 resmi maça çıktı. 9 galibiyet elde etti.
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