Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, bugün Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Süper Lig'de 4 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği, deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin 22, Gençlerbirliği'nin 14 puanı bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 6 Aralık Cuma (bugün) sat 20.30'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İsmail Şencan yapacak. Dördüncü hakem ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE

Altay- Zanka, Serdar, Jailson (Tolga), Gustavo, Ozan, Emre, Isla, Deniz, Vedat, Rodrigues

SAKAT: Hasan Ali, Mevlüt, Moses

CEZALI: Dirar

GENÇLERBİRLİĞİ

Ertaç- Erdem, Toure, Flavio, Halil, Berat, Baiano, Sio, Candeias, Sessegnon, Stancu

SAKAT: Ahmet Oğuz

CEZALI: Yok