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  • 06.12.2019 12:05
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 12:05

maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 FB Gençlerbirliği muhtemel 11'ler

ile maçına saatler kaldı. Süper Lig'in 14. haftası Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ile başlayacak. Süper Lig'de son iki maçında deplasmanda beraberlik alan Fenerbahçe, 14. haftaya lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisinde 22 puanla 6. sırada girdi. Peki, maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, bugün Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Süper Lig'de 4 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği, deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin 22, Gençlerbirliği'nin 14 puanı bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 6 Aralık Cuma (bugün) sat 20.30'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İsmail Şencan yapacak. Dördüncü hakem ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE
Altay- Zanka, Serdar, Jailson (Tolga), Gustavo, Ozan, Emre, Isla, Deniz, Vedat, Rodrigues
SAKAT: Hasan Ali, Mevlüt, Moses
CEZALI: Dirar

GENÇLERBİRLİĞİ
Ertaç- Erdem, Toure, Flavio, Halil, Berat, Baiano, Sio, Candeias, Sessegnon, Stancu
SAKAT: Ahmet Oğuz
CEZALI: Yok

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