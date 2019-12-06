CAS, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin 2 dönemlik transfer yasağını yarıya indirdi. İngiliz ekibi, Ocak ayında transfer yapabilecek.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendiremeyen Chelsea'nin sahibi Rus iş adamı Roman Abramovich'in ara transfer döneminde kesenin ağzını açıp açmayacağı merak konusu.
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