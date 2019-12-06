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  • 06.12.2019 14:14
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 14:15

'tan 'ya müjde! yasağı kaldırıldı

Spor camiasını yakından ilgilendiren son dakika haberi... , 'nin yasağını kaldırdı. İngiliz kulübü, ocak ayında transfer yapabilecek.

Avrupa devine müjde! CAS açıkladı

, İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'nin 2 dönemlik yasağını yarıya indirdi. İngiliz ekibi, Ocak ayında transfer yapabilecek.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendiremeyen Chelsea'nin sahibi Rus iş adamı Roman Abramovich'in ara transfer döneminde kesenin ağzını açıp açmayacağı merak konusu.

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