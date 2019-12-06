Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, David Beckham'ın Radamel Falcao'yu transfer etmek istediğini dile getirdi. Radamel Falcao'yu David Beckham'ın sahibi olduğu Miami'nin istediğini ifade eden Cengiz, "İngiliz yakışıklı bir futbolcu var, Beckham! Beckham'ın kulübü, Radamel Falcao'yu istemiş hem de çok daha yüksek para teklif etmiş. Tabii şimdi bunlara hiç kimse inanmıyor, biz bunları görüyoruz, anlatıyoruz.