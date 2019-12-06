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  • 06.12.2019 14:41
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 14:46

Başkanı Mustafa Cengiz Falcao'yu isteyen takımı açıkladı

Başkanı Mustafa Cengiz, uzun süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen hakkındaki transfer söylentilerini yanıtladı. Cengiz MLS ekiplerinin Falcao'nun peşinde olduğunu ima ederken, "Falcao şu anda bizimle ve Galatasaray'a çok büyük hizmetleri olacak." dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, David Beckham'ın Radamel Falcao'yu transfer etmek istediğini dile getirdi. Radamel Falcao'yu David Beckham'ın sahibi olduğu Miami'nin istediğini ifade eden Cengiz, "İngiliz yakışıklı bir futbolcu var, Beckham! Beckham'ın kulübü, Radamel Falcao'yu istemiş hem de çok daha yüksek para teklif etmiş. Tabii şimdi bunlara hiç kimse inanmıyor, biz bunları görüyoruz, anlatıyoruz.

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