Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında bugün Almanya'nın ALBA Berlin ekibini ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Anadolu Efes ise THY Avrupa Ligi'nde TSİ 23.00'te İspanyol temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak.
VAKIFBANK 2. MAÇINDA İLK YENİLGİSİNİ ALDI: 2-3
Vakıfbank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'nın Igor Gorgonzola takımına 25-21, 25-22, 25-27, 24-26, 15-12'lik setlerle 3-2 yenildi. Vakıfbank bugün TSİ 15.00'te Tianjin Bohai Bank ile karşılaşacak.
NBA'DE MILWAUKEE BUCKS ÜST ÜSTE 13. MAÇI KAZANDI
NBA'de Detroit Pistons'ı 127-103 yenen Milwaukee Bucks, galibiyet serisini 13 karşılaşmaya çıkardı. Art arda 13. galibiyetini alan Bucks'ın all-star forveti Antetokounmpo, 35 sayı ve 9 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Ersan İlyasova ise 10 sayı, 4 ribauntluk katkıda bulundu.
KHEDİRA ŞOKU
Juventus'un Alman yıldızı Sami Khedira sol dizinden ameliyat edildi. 3 ay oynayamayacak.
ÖNCELİK YENİLMEMEK
G.Birliği'nin yıldızı Sio, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Her şeyden önce bizim için önemli olan yenilmemek" dedi.
GÖZTEPE HEDEFİ BÜYÜTTÜ
Süper Lig ekibi Göztepe Başkanı Mehmet Sepil yeni statları ile ilgili konuştu. Sepil, "Avrupa Kupalarını kovalayacak bir Göztepe olacak. Yeni tesisimizin tamamı halka açık olacak" dedi.
VAKIFBANK 2. MAÇINDA İLK YENİLGİSİNİ ALDI: 2-3
Vakıfbank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'nın Igor Gorgonzola takımına 25-21, 25-22, 25-27, 24-26, 15-12'lik setlerle 3-2 yenildi. Vakıfbank bugün TSİ 15.00'te Tianjin Bohai Bank ile karşılaşacak.
NBA'DE MILWAUKEE BUCKS ÜST ÜSTE 13. MAÇI KAZANDI
NBA'de Detroit Pistons'ı 127-103 yenen Milwaukee Bucks, galibiyet serisini 13 karşılaşmaya çıkardı. Art arda 13. galibiyetini alan Bucks'ın all-star forveti Antetokounmpo, 35 sayı ve 9 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Ersan İlyasova ise 10 sayı, 4 ribauntluk katkıda bulundu.
KHEDİRA ŞOKU
Juventus'un Alman yıldızı Sami Khedira sol dizinden ameliyat edildi. 3 ay oynayamayacak.
ÖNCELİK YENİLMEMEK
G.Birliği'nin yıldızı Sio, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Her şeyden önce bizim için önemli olan yenilmemek" dedi.
GÖZTEPE HEDEFİ BÜYÜTTÜ
Süper Lig ekibi Göztepe Başkanı Mehmet Sepil yeni statları ile ilgili konuştu. Sepil, "Avrupa Kupalarını kovalayacak bir Göztepe olacak. Yeni tesisimizin tamamı halka açık olacak" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.