Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. 45+2'de Avdijaj'in pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Sturridge, düzgün bir vuruşla Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. 54'te Fernandes'in Hüsamettin'i ceza sahasında düşürmesi sonrası Altay'ın kazandığı penaltıda Leandrinho skoru eşitleyen isim oldu: 1-1.
RÖVANŞ 19 ARALIK'TA
66'da Yusuf'un asistinde Sörlöth, şık bir kafa vuruşu ile Trabzonspor'u yeniden öne geçiren isim oldu: 1-2. Fırtına 19 Aralık Perşembe günü Altay'la evinde oynayacağı rövanş öncesi tur için önemli bir avantaj elde etti.
STURRIDGE GOLLE DÖNDÜ
Sakatlık sonrası ilk maçına Altay karşısında çıkan İngiliz forvet, Trabzonspor'un ilk golünü kaydetti. Hazır olduğunu gösterdi
Uzun süreli sakatlığı sonrası formasına dün Altay ile kupada oynanan maçta kavuşan Trabzonsporlu Daniel Sturridge, takımının maçtaki ilk golünü kaydeden isim oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İngiliz forvet, ortaya koyduğu performansla hazır olduğunu ispat etti. Sturridge, maçın 62. dakikasında yerini Alexander Sörloth'a bıraktı.
HELAL OLSUN SİZLERE
Trabzonsporlu futbolcular dün akşamki seremonide yer alan ve üşüyen çocuklaralara montlarını verdi. Bu hareket alkış aldı.
AVANTAJLI BIR SKOR ALDIK
Ünal Karaman, Altay galibiyeti sonrası tur için umutlu kon
Maçın ardından konuşan Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman, "Trabzon'da oynayacağımız müsabaka için avantaj olabilecek bir skor aldığımızı düşünüyorum. Oynamayan oyuncularımız da üzerine düşeni yaptı." dedi.
NOVAK'TAN İYİ HABER
Trabzonspor'da sakatlığı sebebiyle ilk yarıyı kapattığı açıklanan Novak'ın erken dönüş ihtimali doğdu. Novak'ın 15. haftaya yetişebileceği öğrenildi.
RÖVANŞ 19 ARALIK'TA
66'da Yusuf'un asistinde Sörlöth, şık bir kafa vuruşu ile Trabzonspor'u yeniden öne geçiren isim oldu: 1-2. Fırtına 19 Aralık Perşembe günü Altay'la evinde oynayacağı rövanş öncesi tur için önemli bir avantaj elde etti.
STURRIDGE GOLLE DÖNDÜ
Sakatlık sonrası ilk maçına Altay karşısında çıkan İngiliz forvet, Trabzonspor'un ilk golünü kaydetti. Hazır olduğunu gösterdi
Uzun süreli sakatlığı sonrası formasına dün Altay ile kupada oynanan maçta kavuşan Trabzonsporlu Daniel Sturridge, takımının maçtaki ilk golünü kaydeden isim oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İngiliz forvet, ortaya koyduğu performansla hazır olduğunu ispat etti. Sturridge, maçın 62. dakikasında yerini Alexander Sörloth'a bıraktı.
HELAL OLSUN SİZLERE
Trabzonsporlu futbolcular dün akşamki seremonide yer alan ve üşüyen çocuklaralara montlarını verdi. Bu hareket alkış aldı.
AVANTAJLI BIR SKOR ALDIK
Ünal Karaman, Altay galibiyeti sonrası tur için umutlu kon
Maçın ardından konuşan Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman, "Trabzon'da oynayacağımız müsabaka için avantaj olabilecek bir skor aldığımızı düşünüyorum. Oynamayan oyuncularımız da üzerine düşeni yaptı." dedi.
NOVAK'TAN İYİ HABER
Trabzonspor'da sakatlığı sebebiyle ilk yarıyı kapattığı açıklanan Novak'ın erken dönüş ihtimali doğdu. Novak'ın 15. haftaya yetişebileceği öğrenildi.
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