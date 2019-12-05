Kupada bugün 5 maç oynanacak

Kupada 5. tur ilk maçları bugün oynanacak 5 karşılaşma ile sona erecek. Kupa heyecanı yine A Spor ekranlarından naklen yayınlanırken futbolseverler ekran başına kilitlenecek.
BUGÜN
13:00 Kırklareli-Gaziantep
14:30 Kayserispor- Manisa
16:30 Altınordu-Denizlispor
18:30 Rizespor-Samsunspor
20:45 Beşiktaş-Erzincanspor
Geçen sezon kupada cezalı olan Beşiktaş 19 ay sonra bir kupa maçına çıkacak.
BUGÜN
13:00 Kırklareli-Gaziantep
14:30 Kayserispor- Manisa
16:30 Altınordu-Denizlispor
18:30 Rizespor-Samsunspor
20:45 Beşiktaş-Erzincanspor
Geçen sezon kupada cezalı olan Beşiktaş 19 ay sonra bir kupa maçına çıkacak.
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