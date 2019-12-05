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Kupada bugün 5 maç oynanacak

Kupada 5. tur ilk maçları bugün oynanacak 5 karşılaşma ile sona erecek. Kupa heyecanı yine A Spor ekranlarından naklen yayınlanırken futbolseverler ekran başına kilitlenecek.

Kupada bugün 5 maç oynanacak
Kupada 5. tur ilk maçları bugün oynanacak 5 karşılaşma ile sona erecek. Kupa heyecanı yine A Spor ekranlarından naklen yayınlanırken futbolseverler ekran başına kilitlenecek.

BUGÜN
13:00 Kırklareli-Gaziantep

14:30 Kayserispor-

16:30 Altınordu-Denizlispor

18:30 Rizespor-Samsunspor

20:45 -Erzincanspor


Geçen sezon kupada cezalı olan Beşiktaş 19 ay sonra bir kupa maçına çıkacak.

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