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Başakşehir avantajı kaptı

5. tur ilk maçında deplasmanda 2. Lig ekibi 'u 1-0'lık skorla geçti. Oldukça ağır bir zeminde oynanan karşılaşmanın tek golünü attı.

Başakşehir avantajı kaptı
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Medipol Başakşehir deplasmanda 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'u 1-0'lık skorla geçti. Oldukça ağır bir zeminde oynanan karşılaşmanın tek golünü Demba Ba attı. Kupada diğer sonuçlar: Eyüpspor-Antalyaspor: 0-3, Kasımpaşa-VAN Spor: 2-1, Erzurumspor- : 4-2.

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