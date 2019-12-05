Başakşehir avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Medipol Başakşehir deplasmanda 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'u 1-0'lık skorla geçti. Oldukça ağır bir zeminde oynanan karşılaşmanın tek golünü Demba Ba attı. Kupada diğer sonuçlar: Eyüpspor-Antalyaspor: 0-3, Kasımpaşa-VAN Spor: 2-1, Erzurumspor- Bursaspor: 4-2.
- Spor
- 05.12.2019
- Gazete
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