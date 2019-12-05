Bugünkü
Takvim

'de devreyi kapattı

'de İstanbulspor maçında attığı depar sonrası sakatlanan sezonun ilk yarısında kalan 4 maçta forma giyemeyecek. Moses'in, sol üst adalesinin üst tarafında 2. derece kısmi yırtık oluştuğu bildirildi. Nijeryalı oyuncunun tedavisine başlandığı da açıklamada belirtildi.

Victor Moses devreyi kapattı
Fenerbahçe'de İstanbulspor maçında attığı depar sonrası sakatlanan Victor Moses sezonun ilk yarısında kalan 4 maçta forma giyemeyecek. Moses'in, sol üst adalesinin üst tarafında 2. derece kısmi yırtık oluştuğu bildirildi. Nijeryalı oyuncunun tedavisine başlandığı da açıklamada belirtildi.

Moses, G.Birliği, Sivas (D), ve (D) maçlarını kaçıracak.



KAPTAN EMRE: SERİ YAKALAYACAĞIZ
Fenerbahçe kaptanı Emre, "G.Birliği maçı ile birlikte ligin ilk yarısının sonuna kadar galibiyet serisi hedefliyoruz. Başaracağımıza inanıyorum" dedi.

G.BİRLİĞİ İÇİN START VERİLDİ
, cuma günü oynayacağı maçının hazırlıklarını ara vermerden başladı. Son bölümde bireysel çalışmalar yapıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe'de Victor Moses devreyi kapattı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri