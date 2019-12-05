Galatasaray taraftarından Fatih Terim isyanı! ''Teknik direktörlüğü bitmiştir''
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak beklemediği bir sonuç aldı. Sarı-kırmızılı takımın oynadığı kötü futbol ve alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör Fatih Terim, Tuzlaspor maçında sahaya çıkardığı ilk 11 ve yaptığı değişikliklerle eleştirilerin odağı oldu. Galatasaray taraftarı, TFF 2. Lig ekibine karşı oynanan futbol ve alınan 2-0'lık mağlubiyete büyük bir tepki gösterdi. Bu sonucun faturası da teknik direktör Fatih Terim'e kesildi.
05.12.2019 00:15
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