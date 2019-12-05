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Galatasaray taraftarından Fatih Terim isyanı! ''Teknik direktörlüğü bitmiştir''

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak beklemediği bir sonuç aldı. Sarı-kırmızılı takımın oynadığı kötü futbol ve alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör Fatih Terim, Tuzlaspor maçında sahaya çıkardığı ilk 11 ve yaptığı değişikliklerle eleştirilerin odağı oldu. Galatasaray taraftarı, TFF 2. Lig ekibine karşı oynanan futbol ve alınan 2-0'lık mağlubiyete büyük bir tepki gösterdi. Bu sonucun faturası da teknik direktör Fatih Terim'e kesildi.

05.12.2019 00:15 - Son Güncelleme:
Galatasaray taraftarından Fatih Terim isyanı! ''Teknik direktörlüğü bitmiştir''

Galatasaray ile Tuzlaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Galatasaray taraftarından Fatih Terim isyanı! ''Teknik direktörlüğü bitmiştir''

İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle biten karşılaşmada Tuzlaspor ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini yıktı.

Galatasaray taraftarından Fatih Terim isyanı! ''Teknik direktörlüğü bitmiştir''

Deplasman ekibi Sadık ve Umut'un attığı gollerle Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor aldı.

Galatasaray taraftarından Fatih Terim isyanı! ''Teknik direktörlüğü bitmiştir''

Galatasaray ise kendi evinde tam bir hayal kırıklığı yaşadı.

Galatasaray taraftarından Fatih Terim isyanı! ''Teknik direktörlüğü bitmiştir''

Sarı-kırmızılılar Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamazken Türkiye Kupası ilk maçında da umduğunu bulamadı.

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