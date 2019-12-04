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  • 04.12.2019 12:39
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 12:39

, 'yu resmen açıkladı!

ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi , Teknik Direktör anlaşmaya varmıştı. Kasımpaşa, Tayfur Havutçu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını resmen duyurdu.

Resmen açıklandı! İmzalar atıldı

ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi , Teknik Direktör ile 1 buçuk yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Tayfur Havutcu, kendisini bir buçuk yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA

Havutçu'nun bu hafta oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasında kulübede olması bekleniyor.

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