Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Teknik Direktör Tayfur Havutçu ile 1 buçuk yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Tayfur Havutcu, kendisini bir buçuk yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA

Havutçu'nun bu hafta oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasında kulübede olması bekleniyor.