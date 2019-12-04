Galatasaray Tuzlaspor maçı ne zaman? Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de zirve yarışına dahil olan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk maçında galibiyet alarak avantaj yakalamak istiyor. Peki, Galatasaray Tuzlaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

GALATASARAY - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Kupanın son şampiyonu Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Tuzlaspor'u Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve a Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Ryan Babel, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı maçta forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.