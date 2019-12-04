Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda konuk ettiği Bursaspor'u Sunu (2) ve Pote'nin (2) attığı gollerle 4-2 mağlup etti. Yeşil-beyazlıların golleri Cüneyt ve Seleznov'dan geldi.



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MAÇ ÖZETİ

6'ncı dakikada ani gelişen Bursaspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Seleznov'un sert vuruşunda Kayacan ayaklarıyla topu kornere çeldi.

15'inci dakikada Erzurumspor'un kazandığı korner atışında arka direkte topla buluşan Sefa içeri ortaladı, Sunu kafa şutuyla topu ağlara gönderdi. 1-0.

17'nci dakikada Bursaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Atanasov'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Cüneyt'in kale dibindeki dokunuşunda top ağlara gitti: 1-1.





55'inci dakikada Erzurumspor öne geçti. İbrahim'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Sunu'nun yaklaşık 25 metreden sert şutu ağlara gitti: 2-1.

67'nci dakikada Abdulcebrail'in ortasına iyi yükselen Pote'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1.

83'üncü dakikada Abdulcebrail'in pasıyla ceza alanına hareketlenen Pote'nin vuruşu kaleciden sekerek önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı şutta top filelerle buluştu: 4-1.

89'uncu dakikada ani gelişen Bursaspor atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Seleznov, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-2.

Maçta başka gol olmayınca B.B. Erzurumspor, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.