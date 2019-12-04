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  • 04.12.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 09:17

'nın biletini kesti

Geçtiğimi sezon devre arasında teknik heyetin isteği ile kalan Younes , bu sezon özellikle iç sahadaki performansıyla hayal kırıklığına uğrattı. Sarı- kırmızılı yönetim tribünlerin yoğun tepkisi ile karşılaşan Belhanda’nın biletini kesti.

Galatasaray Belhanda'nın biletini kesti

ile Younes 'nın yolları artık ayrılma noktasına geldi. Son dönemde taraftarların tepkisine maruz kalan, tribünlere 'silah' hareketi yaparak bu tepkilerin desibelini artıran Faslı futbolcu büyük bir sürpriz olmazsa ocak ayında takımdan ayrılacak. Yıldız oyuncunun özellikle Stadyumu'nda gördüğü tepkiler sonrasında ayrılık fikrini ciddi şekilde gündemine aldığı ifade edildi. Faslı oyuncunun son 1.5 aylık süreçte motivasyonunun düştüğü, teknik direktör 'in büyük çabaları sonrasında maçlara çıktığı belirtildi.

TERİM'İN ÇABALARIYLA OYNADI
Belhanda'nın tepkiler nedeniyle oynamaya sıcak bakmadığı ancak sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı nedeniyle Fatih Terim'in çabaları ile istemeyerek de olsa çıkıp oynadığı kaydedildi. Bununla beraber Belhanda menajeri ile görüşerek "Ara de teklifleri değerlendirelim" talimatı verdi. Kulüp de Belhanda'nın ayrılmasına sıcak bakıyor. Son iki maçta çok kötü oynayan, önemli fırsatlardan faydalanamayan Belhanda hem Fatih Terim hem de yönetim nezdinde kredisini tüketmiş durumda.

SATILIRSA YERİNE TRANSFER YAPILACAK
Yaşanan bu süreç sonrasında artık Galatasaraylı yöneticiler Belhanda'nın mental olarak takıma katkı verecek durumda olmadığı görüşünde birleşti. Geçen sezon ocak ayında El İttihad'ın teklifini kabul eden ancak son anda teknik heyetin isteği ile G.Saray'da kalan Belhanda'ya talip çıkan kulüplere gereken kolaylığın sağlanmasına karar verildi. Tecrübeli oyuncu satılırsa ara transferde yerine bir ofansif orta saha oyuncusu alınacak.

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