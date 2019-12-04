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Fener kupada 4 köşe! Sarı-lacivertliler gol şov yaptı, tura göz kırptı

Sarı-Lacivertliler, kupada 5’inci tur ilk maçında İstanbulspor’u Deniz, , ve Zajc’ın golleriyle yıktı. 18 Aralık’ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi turun kapısını araladı.

Fener kupada 4 köşe
Fenerbahçe kupada çok farklı… Kanarya, 5. tur ilk maçında sahasında 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 4-0 yenerek rövanş öncesi son 16'ya kalma yolunda çok önemli bir avantaj elde etti. Maçtaki ilk atakta 13. dakikada Tolgay'ın şutunu İstanbulspor kalecisi Alperen kornere çeldi.



FERDİ ÖNCE ATTIRDI, SONRA ATTI
15. dakikada 'nin ortasında Deniz şık bir kafa vuruşu ile F.Bahçe'yi öne geçirdi: 1-0. Bir dakika sonra bu kez Muriç'in asistinde Ferdi skoru 2-0'a getiren isim oldu.

VEDAT MURIÇ FARKI 3'E ÇIKARDI
Jailson'un 68'de ceza sahası dışından yolladığı şut az farkla dışarı çıktı. 71'de Muriç sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla Sarı-Lacivertliler'i 3 farklı üstünlüğe taşıdı.



KAPANIŞI ZAJC YAPTI
86'da Muhammed Enes'in şutunu kaleci Harun kornere çeldi. Maçta son sözü 88. dakikada Miha Zajc söyledi: 4-0.

İLK 11'DE TAM 9 DEĞİŞİKLİK
F.Bahçe'nin hocası , İstanbulspor maçında ligdeki maçına göre 11'de 9 değişiklik yaptı. Dirar ve Deniz haricinde yedek isimlere şans verdi.



YANAL: NET BİR SKOR ALDIK
İstanbulspor maçı konuşan F.Bahçe Ersun Yanal, "Net bir galibiyet aldık. Takımımız güzel bir oyun ortaya koydu" dedi.



MUTLU DEĞİLİM
F.Bahçeli Tolgay, İstanbulspor maçı sonrası, "Oynamayan hiçbir oyuncu mutlu değildir. Ben de mutlu değilim. Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum ve çok sıkı çalışıyorum. Gerçek Tolgay'ı göstereceğim" diye konuştu.

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