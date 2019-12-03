Fenerbahçe, sezon başında sol bek pozisyonu için Romalı Kolarov ve Laziolu Durmisi isimleri üzerinde durmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı, Sarı-lacivertliler, aradığı ismi Fas'ta buldu.

Afrika basınında yer alan habere göre maliyeti düşük ancak yetenekli bir ismi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Fas ligi ekiplerinden Wydad AC'de forma giyen Mohammed Nahiri ile geçtiğimiz Cumartesi günü resmi görüşme gerçekleştirdi ve 3 yıllık ön protokol imzaladı.

TRANSFERİ DIRAR ÖNERDİ

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Fas Milli Takımı'nda da 10 karşılaşmada forma giyen Nahiri'yi Fenerbahçe yönetimine öneren isim Nabil Dirar oldu.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Bu sezon Wydad AC formasıyla çıktığı 6 karşılaşmada 3 gol atarak yıldızını parlatan Nahiri'nin kulübüyle sözleşmesine sona erdi. Fenerbahçe, bu transferi bedelsiz olarak bitirecek.