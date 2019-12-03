Bein Sports'un son dakika haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Tayfur Havutçu ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı

Lacivert beyazlılar, bu görev için hafta içi Hikmet Karaman ve Şota Arveladze ile de görüşme yapmıştı.



