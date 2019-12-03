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  • 03.12.2019 14:57
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 14:59

Son Dakika: 'nın yeni hocası oldu

Son Dakika gelişmesi... ekibi , teknik direktörlük görevi için ile anlaşma sağladı. Kulüp, bu görev için hafta içi Hikmet Karaman ve Şota Arveladze ile de görüşmüştü.

Kasımpaşa'nın yeni hocası belli oldu

Bein Sports'un son dakika haberine göre; ekiplerinden , ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı

Lacivert beyazlılar, bu görev için hafta içi Hikmet Karaman ve Şota Arveladze ile de görüşme yapmıştı.


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