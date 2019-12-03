Bein Sports'un son dakika haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Tayfur Havutçu ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı
Lacivert beyazlılar, bu görev için hafta içi Hikmet Karaman ve Şota Arveladze ile de görüşme yapmıştı.
Bein Sports'un son dakika haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Tayfur Havutçu ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı
Lacivert beyazlılar, bu görev için hafta içi Hikmet Karaman ve Şota Arveladze ile de görüşme yapmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.