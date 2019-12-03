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  • 03.12.2019 17:10
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 17:14

'da Muslera'ya jübile teklifi

İç ve dış transferde çalışmalarını sürdüren , kontratı 2021 yılında bitecek olan Muslera ile de masaya oturmaya hazırlanıyor. Tecrübeli eldivene maaşında indirim ve 3+1 yıllık sözleşme teklif eden sarı-kırmızılı yönetim sözleşme bitiminde de jübile yapma sözü verdi.

Cimbom, yaklaşık 9 senedir Sarı-Kırmızılı takımın kalesini koruyan Muslera için harekete geçiyor. Galatasaray, kontratı 2021'de sona erecek olan Fernando Muslera'ya 3+1 yıllık yeni sözleşme ve jübile teklif edecek.

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