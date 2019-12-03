Cimbom, yaklaşık 9 senedir Sarı-Kırmızılı takımın kalesini koruyan Muslera için harekete geçiyor. Galatasaray, kontratı 2021'de sona erecek olan Fernando Muslera'ya 3+1 yıllık yeni sözleşme ve jübile teklif edecek.
Cimbom, yaklaşık 9 senedir Sarı-Kırmızılı takımın kalesini koruyan Muslera için harekete geçiyor. Galatasaray, kontratı 2021'de sona erecek olan Fernando Muslera'ya 3+1 yıllık yeni sözleşme ve jübile teklif edecek.
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