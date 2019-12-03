İtalyan medyası daha önce Empoli'de forma giyen 25 yaşındaki Miha Zajc'a Genea'nın talip olduğunu ve bu transferin bitebileceğini yazdı.
POTADA AVRUPA HEYECANI
Erkek Basketbol takımlarımız FİBA Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor. Zorlu karşılaşmaların programı şöyle: 20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Dijon, 22.30 Pau Orthez-Teksüt Bandırma.
TURGUTLU 2 GOLLE YIKTI
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Turgutluspor, deplasmanda Karşıyaka'yı 2-1 yendi. Turgutluspor puanını 26'ya çıkarak averajla 3. sırada yer alırken, 24 puanda kalan Karşıyaka 5.'liğe geriledi.
ARKAS SET VERMEDİ
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. haftanın son maçında Arkas Spor, Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup etti. 82 dakika süren maçın setleri 25-21, 25-16, 25-19 bitti.
ARDA TURAN DÖNECEK!
Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Radyospor'da Özgür Sancar'a açıklamalar yaptı... Ergün, Arda Turan'ın Sarı-Kırmızılılar'a olası transferi konusunda, "gördüklerim ve takiplerimden Arda Turan, Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak gibi geliyor" ifadesini kullandı.
POTADA AVRUPA HEYECANI
Erkek Basketbol takımlarımız FİBA Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor. Zorlu karşılaşmaların programı şöyle: 20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Dijon, 22.30 Pau Orthez-Teksüt Bandırma.
TURGUTLU 2 GOLLE YIKTI
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Turgutluspor, deplasmanda Karşıyaka'yı 2-1 yendi. Turgutluspor puanını 26'ya çıkarak averajla 3. sırada yer alırken, 24 puanda kalan Karşıyaka 5.'liğe geriledi.
ARKAS SET VERMEDİ
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. haftanın son maçında Arkas Spor, Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup etti. 82 dakika süren maçın setleri 25-21, 25-16, 25-19 bitti.
ARDA TURAN DÖNECEK!
Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Radyospor'da Özgür Sancar'a açıklamalar yaptı... Ergün, Arda Turan'ın Sarı-Kırmızılılar'a olası transferi konusunda, "gördüklerim ve takiplerimden Arda Turan, Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak gibi geliyor" ifadesini kullandı.
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