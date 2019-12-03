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’a Genoa talip (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

İtalyan medyası daha önce Empoli'de forma giyen 25 yaşındaki 'a Genea'nın talip olduğunu ve bu in bitebileceğini yazdı. İşte haberin detayları ve 3 Aralık tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz spor haberleri...

Miha Zajc’a Genoa talip
İtalyan medyası daha önce Empoli'de forma giyen 25 yaşındaki Miha Zajc'a Genea'nın talip olduğunu ve bu in bitebileceğini yazdı.

POTADA AVRUPA HEYECANI
Erkek Basketbol takımlarımız FİBA Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor. Zorlu karşılaşmaların programı şöyle: 20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Dijon, 22.30 Pau Orthez-Teksüt Bandırma.

TURGUTLU 2 GOLLE YIKTI
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Turgutluspor, deplasmanda Karşıyaka'yı 2-1 yendi. Turgutluspor puanını 26'ya çıkarak averajla 3. sırada yer alırken, 24 puanda kalan Karşıyaka 5.'liğe geriledi.

ARKAS SET VERMEDİ
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. haftanın son maçında , Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup etti. 82 dakika süren maçın setleri 25-21, 25-16, 25-19 bitti.



DÖNECEK!
'ın eski sportif direktörü , Radyospor'da Özgür Sancar'a açıklamalar yaptı... Ergün, Arda Turan'ın Sarı-Kırmızılılar'a olası transferi konusunda, "gördüklerim ve takiplerimden Arda Turan, Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak gibi geliyor" ifadesini kullandı.


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