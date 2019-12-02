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Marcao: Gol öncesinde faul vardı

, 'un Sörloth'la bulduğu gol öncesi kendisine faul yapıldığını iddia etti. , "Rakip forvet attığı golden önce beni itti, kesinlikle fauldü. söyledim ama takdir hakkını böyle kullandı.

Marcao: Gol öncesinde faul vardı
Galatasaraylı Marcao, 'un Sörloth'la bulduğu gol öncesi kendisine faul yapıldığını iddia etti. , "Rakip forvet attığı golden önce beni itti, kesinlikle fauldü. söyledim ama takdir hakkını böyle kullandı.

ÖNEMLİYDİ
Marcao, kaybedilen 2 puan için ise "Üzgünüz ama geri dönüşümüz önemliydi" dedi.

İLK 45'TE KALE KAPALI
Galatasaray dünkü maçta da ilk yarı kalesinde gol görmedi. Böylece Sarı-Kırmızılılar bu sezon 13 haftada kalelerinde sadece bir maçta ilk yarı gol yedi.

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