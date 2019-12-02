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Başkanı 'den üye olun çağrısı

Başkanı bir yandan kulübün borçlarını yapılandırmak için çabalarken diğer taraftan kulübün gelirlerini artırmaya çalışıyor. Beşiktaş taraftarı 5 bin TL karşılığı kulübe üye olduğu için Çebi taraftarı üye olmaya çağırarak, "Herkes bize destek olsun" ifadesini kullandı.

Çebi’den üye olun çağrısı
Beşiktaş Başkanı bir yandan kulübün borçlarını yapılandırmak için çabalarken diğer taraftan kulübün gelirlerini artırmaya çalışıyor. taraftarı 5 bin TL karşılığı kulübe üye olduğu için Çebi taraftarı üye olmaya çağırarak, "Herkes bize destek olsun" ifadesini kullandı.

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