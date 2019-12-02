Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bir yandan kulübün borçlarını yapılandırmak için çabalarken diğer taraftan kulübün gelirlerini artırmaya çalışıyor. Beşiktaş taraftarı 5 bin TL karşılığı kulübe üye olduğu için Çebi taraftarı üye olmaya çağırarak, "Herkes bize destek olsun" ifadesini kullandı.
- Spor
- 02.12.2019
- Gazete
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