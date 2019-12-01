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  • 01.12.2019 19:20
  • Son Güncelleme: 01.12.2019 19:20

Başakşehir 2-0 | MAÇ SONUCU

'in 13. hafta maçında 'u 2-0 yendi. Süper Lig'deki son 3 karşılaşmasını kazanmayı başaran Medipol Başakşehir puanını 25'e çıkardı. Antalyaspor ise 12 puanda kaldı.

Başakşehir kazanmaya devam ediyor

'in 13. hafta maçında , 'u 2-0 yendi.

8. dakikada Doğukan Sinik'in ceza yayı önünden çektiği sert şutta, top az farkla yandan auta gitti.

36. dakikada Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ufuk Akyol'un vuruşunda, kaleci topa sahip oldu.

41. dakikada Visca'nın pasıyla kale sahası önünde topu kontrol eden Berkay Özcan'ın dönerek yaptığı vuruşta, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

54. dakikada 'nin pasıyla savunmanın arkasında, altıpasın sağ çaprazında topla buluşan Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

60. dakikada Aleksic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Ferhat Kaplan topu güçlükle üstten kornere çeldi.

Aynı dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sağdan yaptığı ortada ceza sahasında seken top sol tarafta uygun durumda bulunan Clichy'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, ceza sahası dışında gelişine yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

63. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Clichy'nin sol taraftan yerden pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Aleksic'in vuruşunda, araya giren savunma oyuncusuna çarpan ve kaleci Ferhat Kaplan'ı da yanıltan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Medipol Başakşehir, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR KAZANMAYA DEVAM EDİYOR
Süper Lig'deki son 3 karşılaşmasını kazanmayı başaran Medipol Başakşehir puanını 25'e çıkardı. Antalyaspor ise 12 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, Antalyaspor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Turuncu-lacivertli takım, kötü başladığı sezonda ilk iki maçını kaybettikten sonra oynadığı 11 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi.

ekibi son 11 maçının 7'sinden galibiyetle ayrılırken, 4'ünde berabere kaldı.

ANTALYASPOR GALİBİYETİ UNUTTU
Antalyaspor, Süper Lig'deki son 6 maçında galibiyet elde edemedi.

Akdeniz ekibi, ligin 7. haftasında deplasmanda 'yi 1-0 yendiği müsabakadan sonra çıktığı karşılaşmalarda galibiyet yüzü görmedi.

Kırmızı-beyazlı takım, ligdeki son 6 maçında bir beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

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