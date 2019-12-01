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  • Son Güncelleme: 01.12.2019 16:34

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Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda kazanarak, bu alanda ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

Talha Ahmet Erdem'den altın madalya

Portekiz'de devam eden Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda kazanarak, bu alanda 'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Guimaraes kentindeki şampiyonada, T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazandı.

Milli sporcu, finalde ev sahibi ülkeden Corte Diogo'yu 4-2 yenerek, Türkiye'ye bu alanda ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

Organizasyonda mücadele eden diğer milli sporcu Mehmet Can Topal ise T21 kategorisi finalinde Portekizli Maia Hugo'ya 2-1 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

Şampiyona, bugün yapılacak müsabakalarla sona erecek.

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