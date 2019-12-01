Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 01.12.2019 15:57
  • Son Güncelleme: 01.12.2019 15:57

'de depremi

Dün Göztepe deplasmanından 1 puanla ayrılan 'de 'dan gelen kötü haber moralleri bozdu. Yıldız ismin çekilen MR'ında kasığında kısmi yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'de son dakika sakatlık şoku

, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbul ile 3 Aralık Salı günü evinde yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda, Süper Lig'deki Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de oynayan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.19 yaş altı takımından oyuncuların da katıldığı idmanda sarı-lacivertliler, pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.


*Hasan Ali Kaldırım

ve Mevlüt Erdinç, özel program eşliğinde çalıştı. Geçen haftaki antrenmanda ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım'ın çekilen MR sonucunda kasığında kısmi yırtık tespit edildi. İki gün dinlendirilen Hasan Ali, tedbir amaçlı Göztepe karşılaşmasında forma giymemişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım depremi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri