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'da oyuncularına uyarı: Ayağımız yere sağlam bassın

spor , oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Maçlar oynanmadan kazanmıyor. Rehavete gerek yok. Ayağımız yere sağlam bassın” dedi.

Ayağımız yere sağlam bassın
Trabzonspor Ünal Karaman, 'şampiyonluk' söylemlerinin zirve yaptığı dönemde bordomavili camiaya mesaj gönderdi.

MAÇ ZOR GEÇECEK
Karaman, ayaklarını yere sağlam basacaklarını belirterek, "90 dakika dikkatli olmalıyız. Bizleri farklı noktalara itmesinler, hayal kırıklığı yaşamak istemiyoruz" şeklinde konuştu. Maçların oynanmadan kazanılmadığını belirten tecrübeli hoca, "Galatasaray maçı zor geçecek. Rehavete gerek yok" dedi.

'DAN BÜYÜKLERE PUAN YOK
, Ünal Karaman yönetiminde evinde İstanbul'un 3 büyüklerine karşı oynadığı maçları ka- zandı. Karaman 4 maçta 12 puan çıkardı.



TRABZON'DA GENEL KURUL ZAMANI
Trabzon'da Genel Kurul bugün saat 10.00'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Kurula 9 bin 846 üye katılabilecek.

BENİM İÇİN TECRÜBE OLDU
Uğurcan'ın yokluğunda A.Gücü maçında kaleyi koruyan, Getafe mücadelesinde de görev yapan Erce Kardeşler, Avrupa Ligi maçının kendileri için iyi bir tecrübe olduğunu söyledi. Genç kaleci, "İki maçta da görev aldığım için çok mutluyum" dedi.

KARADENİZ FIRTINASI'NDA STURRIGDE MÜJDESİ
Trabzonspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Bir süredir takımdan ayrı çalışan İngiliz yıldız Daniel Sturridge ile sakatlıkları geçen Ogenyi Onazi ve Caleb Ekuban ise takımla çalıştı.

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