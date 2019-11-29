EURO 2020 kura çekimi ne zaman yapılacak? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin sona ermesiyle, organizasyona katılacak 24 milli takımdan 20'si belli olmuştu. EURO 2020 kuraları Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alacak. Peki, EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye kaçıncı torbada? İşte detaylar...

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları 30 Kasım 2019 Cumartesi (Yarın) günü Romanya'nın başkenti Bükreş'te Türkiye saati ile 20.00'de çekilecek.

Kura çekimi TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.