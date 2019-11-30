Trabzonspor'un Olağan Mali Genel Kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıda Başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

TOPLAM BORCU AÇIKLADI

"Trabzonspor'da hiçbir futbolcunun alacağı bulunmuyor. Kasım ayı ödemeleri de 4 gün önce yapıldı. Kulübün toplam borcu 828 milyon TL."

"Kadro maliyetini 17-18 milyon liraya indirdik. Son 10 yıllık tarihimizde en önemli sponsorluk ve reklam gelirlerini elde ettik."

"Bankalar Birliği ile ilk anlaşmayı yapan kulübüz. 55 milyon euro zarar ettiğimiz için UEFA bizi disiplin kuruluna sevk etmişti. Çalışmalarımız sayesinde UEFA'ya giderlerimizin yüzde 60 azalttığımızı ve diğer her şeyi detaylı olarak anlattık."

"Görüşmeler sonrasında UEFA bizi şartlı olarak yolladı. Bankalar Birliği ile yeniden yapılandırmayı 30 Haziran'da imzaladık ve Avrupa gelirlerimizin yüzde 50'sini vermek şartıyla Avrupa'ya katılım sağladık."

"Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma sadece futbolla ilgili harcamaları kapsıyor. Futbolcu alacakları, bonservis alacakları gibi kalemler. Yönetici alacakları gibi harcamalar yeniden yapılandırmayı kapsamıyor."

"30 Haziran itibariyle futbol ailesine olan borcumuz 210 milyon TL'idi. Bu borç artık bankaya olan bir borç, futbol ailesine bir borcumuz yok."

"Belirlenen limitin dışına çıkıldığı takdirde futbolla ilgili olan tüm gelirler temlik edilmiş durumda."

"Futbolla ilgili olan tüm gelirler önce Bankalar Birliği'ne geliyor. Yüzde 70'i borç ödemeye bırakılıyor."

"Bir kulübün bütçesinin Bankalar Birliği ve TFF tarafından kontrol edilmesi hoş değil fakat bu noktaya biz getirdik. Kimseyi suçlamaya hakkımız yok."

"Bu anlaşmayı yapmasaydık futbolcuların 6 aylık alacakları vardı, UEFA'ya katılım sağlayamayacaktık. Hoş değil ama kulüpleri disipline eden uygulamalardan birisidir."

"Paranın hiçbir yere kaçma şansı yok. Belirlenen limitler dışında harcama şansınız yok. Ocak ayında bu talimatlar yürürlüğe girecek, uyan kulüpler yoluna devam edecek."

"Bilinçle o kuralları ihlal eden kulüpler talimatların uygulanmasını ertelenmesini talep ederse karşılarında Trabzonspor olarak duracağım."

"Ben şampiyonluk yolundayken bu yarış içerisinde bu kurallara uyuyorum. Lisans talimatların uygulanmasının 1 yıl ertelenmesi haksız rekabetin ve adaletsizliğin önünü açar. Bu durumda masada ve federasyonda her türlü savaşacağız."

"Futbol ailesine olan borçlar derken futbolcu, menajer ve kulüplerle alakalı olan borçlar. Bonservis ücretleri, menajer ve futbolcu borçları futbol ailesiyle alakalı borçlar bu şekilde. Bizim futbol ailesine olan borcumuz 210 milyon TL civarındaydı."

"Göreve geldiğimiz zaman camiamıza söz verdiğimiz üzere, tüm gerçekler ve gerekçeler doğrultusunda yaptığımız şeyler bunlar."

"Olağanüstü şeyler yapmadık ama kulübün, ekonominin ve sporun doğrularını yapmaya çalıştık.

"Kulübün gelirlerini arttırarak ve gelirler doğrultusunda giderleri de azaltarak bu noktaya geldik. İMKB'deki değeri bir önceki yıla kıyasla yüzde 350 oranında bir artış göstererek dün 29 Kasım itibariyle 490 milyon TL gibi bir değere ulaştık.

"Seyirci ortalamamız yüzde 25 arttı."

"Trabzonspor kulübü örnek ve lider olmak zorunda. Passolig satışlarında kadın taraftarlara satılan Passolig sıralamasında 3. veya 4. sırada gözüküyoruz."

"Trabzonspor'un kadın taraftarları yüzde 18 ile Türkiye'de maçlara en fazla gidip takımlarını destekleyen taraftar."

"Gelirlerimizi yüzde 55 oranında arttırdık ve bu konuda da lideriz. Giderini en ciddi şekilde düşüren kulüp de Trabzonspor kulübüdür."

"Kulübün kendi altyapısından yetiştirdiği futbolcuyu en yüksek bedelle yurtdışına ihraç eden kulüp de Trabzonspor."

"Bu kulübe gönül vermiş milyonlarca taraftarın hakkını koruyarak, başımızı omuzlarımızın üstünde dik şekilde dolaşmamızı sağlayan bu kulübe hizmet boynumuzun borcuydu."

"Bu genel kurulun Aralık ayında yapılması çok anlamsız. Mali genel kurulların mayıs ayında sezon bitiminde yapılması çok daha akılcı ve daha gerçekçi olur."

"Mali Genel Kurulumuzun hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."