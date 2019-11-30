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  • 30.11.2019 13:00
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 13:00

maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Süper Lig 13. hafta)

ile Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geliyor. Taraflar arasında geride kalan 50 lig maçından 23'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı. Fenerbahçe, İzmir'deki 25 karşılaşmada rakibine galibiyet sayısında 8-6 üstünlük kurdu. Peki, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lige iyi başlangıç yapan ve zirveye oynayan Fenerbahçe, ligin 13. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olacak. Taraflar Süper Lig'de 51. kez birbirlerine rakip olacak. Peki, Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe mücadel edecek. Göztepe Fenerbahçe maçı 30 Kasım Cumartesi günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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