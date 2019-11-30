Galatasaray, Trabzonspor deplasmanına 5 eksikle gitti!

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılı ekibin kafilesi belli oldu.

Son haftalarda sakatlıklarla boğuşan Galatasaray, Trabzonspor maçına da 5 eksikle gitti.

Sarı-kırmızılı takımda tedavileri süren Radamel Falcao, Florin Andone ve Şener Özbayraklı ile sezonu kapatan Christian Luyindama, müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı olan ve sakatlığı bulunan Ryan Babel de Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.





Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Marcao, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.