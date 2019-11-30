Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Bozkurter'in daveti üzerine Ergin Ataman bugün Bebek Oteli'ne gitti. Bozkurter ile buluşacak olan Ergin Ataman büyük sürpriz yaşadı.

Anadolu Efes Başantrenörü, Bebek Oteli güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı.

SKANDAL UYGULAMA HAKKINDA AÇIKLAMA

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Bozkurter, yaşanan bu olaydan ötürü çok şaşkın olduğunu dile getirirken, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ergin Ataman benim davetim üzerine Bebek Otel'e geldi. İçeride beklerken koçun otele alınmadığını öğrendim. Nedenini sorduğumda bunun yönetim kurulu kararı olduğunu söylediler. Böyle bir şey olur mu? Ergin Ataman, Türkiye'nin gururudur. Avrupa'nın en önemli takımlarından birisinin antrenörünü bu şekilde İstanbul'un en güzel yerlerinden birinde bulunan otele almamak olmaz. Hukuki olarak gereken müracaatı yapacağız."

ERGİN ATAMAN DAHA ÖNCE TWEET ATMIŞTI

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, sosyal medya hesabından Bebek Oteli ile ilgili tweet atmıştı. Ataman, Bebek Otel'in sabah kahvaltısına çocukları almama kuralını eleştiren tweetinde şu ifadeler yer vermişti:

'Turizmde dünya cenneti bir ülke olma iddası ile yola cıkıp, varolan değerlerimizi yok etmekte üstümüze yok! İstanbul'un en güzel mekanlarından yılların Bebek Hotel'ini devralan yeni işletmenin, sabah kahvaltısına çocuk almama kuralı tam bir turizm skandalı.'