Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 30.11.2019 20:39
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 20:39

Gözler orada! ne zaman başlayacak? ?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () kura çekimi bu akşam tamamlandı. Elemeler vasıtasıyla 20 ülke EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazandı. EURO 2020 kura çekimi Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapıldı. A Milli Takım, kura çekiminde 3. torbada yer aldı. Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, ? İşte cevabı...

Gözler orada! EURO 2020 ne zaman başlayacak?

EURO 2020 kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte gözler turnuva hakkındaki detaylara çevrildi. Futbolseverler özellikle şu saatlerde EURO 2020 ne zaman başlayacak sorusu hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Aynı zamanda EURO 2020 nerede oynanacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte merak edilen detaylar...

EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na pek çok ülke ev sahipliği yapacak. Karşılaşmalar 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında oynanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGözler orada! EURO 2020 ne zaman başlayacak? EURO 2020 nerede oynanacak?
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri