EURO 2020 kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte gözler turnuva hakkındaki detaylara çevrildi. Futbolseverler özellikle şu saatlerde EURO 2020 ne zaman başlayacak sorusu hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Aynı zamanda EURO 2020 nerede oynanacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte merak edilen detaylar...

EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na pek çok ülke ev sahipliği yapacak. Karşılaşmalar 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında oynanacak.