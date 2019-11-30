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  • 30.11.2019 16:43
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 16:43

'de Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler? İşte kurada çıkabilecek rakipler...

Türkiye'nin 'ye katılmayı garantilemesi ülkede büyük sevinç yarattı. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'te saat 20.00'de çekilecek. Bu nedenle şimdilerde "EURO 2020'de Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler?" sorusu merak konusu oldu. İşte kurada çıkabilecek rakipler...

EURO 2020'de Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın hangi grupta yer alacağı merak ediliyor. Bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında "EURO 2020'de Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler?" sorusu yerini aldı. Futbolseverler şimdi büyük bir heyecanla konu hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte A Milli Takım'ın muhtemelen rakipleri...

EURO 2020'DE TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna.

2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya.

3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya.

4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi play-off A, B, C ve D gruplarının birincileri.

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