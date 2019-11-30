Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın hangi grupta yer alacağı merak ediliyor. Bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında "EURO 2020'de Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler?" sorusu yerini aldı. Futbolseverler şimdi büyük bir heyecanla konu hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte A Milli Takım'ın muhtemelen rakipleri...
EURO 2020'DE TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna.
2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya.
3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya.
4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi play-off A, B, C ve D gruplarının birincileri.
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