Caner&Roco en iyi 11’e girdi UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından haftanın 11'de belli oldu. Bu hafta 11'de Bratislava'yı sahasında 2-1 mağlup eden Beşiktaş'tan defans oyuncuları Roco ve Caner Erkin de yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından haftanın 11'de belli oldu. Bu hafta 11'de Bratislava'yı sahasında 2-1 mağlup eden Beşiktaş'tan defans oyuncuları Roco ve Caner Erkin de yer aldı... Başakşehir'e karşı 2 asist yapan Romalı Lorenzo Pellegrini de 11'e seçildi. E nzo Roco'nun Bratislava karşısındki başırılı futbolcu UEFA'nın da dikkatinini çekti. TÜM MANŞETLER