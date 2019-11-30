Caner&Roco en iyi 11’e girdi

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından haftanın 11'de belli oldu. Bu hafta 11'de Bratislava'yı sahasında 2-1 mağlup eden Beşiktaş'tan defans oyuncuları Roco ve Caner Erkin de yer aldı... Başakşehir'e karşı 2 asist yapan Romalı Lorenzo Pellegrini de 11'e seçildi. Enzo Roco'nun Bratislava karşısındki başırılı futbolcu UEFA'nın da dikkatinini çekti.
- Spor
- 30.11.2019
- Gazete
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