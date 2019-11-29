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  • 29.11.2019 13:23
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 13:40

'de ile yollar ayrıldı

Üst üste 7 maçtır galip gelemeyen 'de ile yollar ayrıldı. Göreve geçici olarak Freddie Ljungberg'in getirildiği açıklandı.

Arsenal'de flaş ayrılık!

Mesut Özil'in formasını giydiği Premier Lig ekiplerinden , ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Son 7 resmi maçını kazanamayan Arsenal, son olarak dün akşam Avrupa Ligi maçında sahasında 'a 2-1 mağlup olmuştu.

Yaşanan kötü sonuçların ardından fatura 18 aydır görevde olan Emery'ye kesildi. Kulüpten yapılan açıklamada İspanyol teknik adam ile yolların ayrıldığı belirtildi.

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