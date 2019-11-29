Mesut Özil'in formasını giydiği Premier Lig ekiplerinden Arsenal, teknik direktör Unai Emery ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Son 7 resmi maçını kazanamayan Arsenal, son olarak dün akşam UEFA Avrupa Ligi maçında sahasında Eintracht Frankfurt'a 2-1 mağlup olmuştu.
Yaşanan kötü sonuçların ardından fatura 18 aydır görevde olan Emery'ye kesildi. Kulüpten yapılan açıklamada İspanyol teknik adam ile yolların ayrıldığı belirtildi.
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