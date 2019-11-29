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  • 29.11.2019 12:46
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 12:46

'dan maçı öncesi flaş Demir kararı!

, 'in 13. haftasında ile karşılaşmaya hazırlanırken, flaş bir karar alındı. Kayserispor , 15 yaşındaki Demir'in Beşiktaş maçına kaptan çıkacağını açıkladı.

Kayserispor'dan flaş Emre Demir kararı!

, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şubesi'ndeki spor yazarları ile bir araya geldi.

Bülent Uygun, Demir'in Kayserispor'un ile oynayacağı karşılaşmaya kaptan olarak çıkacağını açıkladı. Tecrübeli teknik adam konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Emre Demir çok yetenekli ve her geçen gün üstüne koyarak ilerliyor. Biz de elimizden geldiğince destek oluyoruz. Kısa sürede yıldız oyuncular arasında Emre'nin de adı olacak. Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu olan Emre Demir, Beşiktaş maçında da büyük olasılıkla sahaya takım kaptanı olarak çıkacak."

Kayserispor'un ile oynadığı maçta golle buluşan 15 yaşındaki Emre, tarihinin en genç golcüsü olmuştu.

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