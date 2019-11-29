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ile arasındaki şok diyaloğu açıklıyor! "Ya şampiyon yaparsın ya gidersin!"

Takımın sergilediği futbol ve aldığı skorlardan çok rahatsız olan Başkan Koç’un geçtiğimiz günlerde Yanal’la görüştüğü ve sert ifadeler kullandığı belirlendi. Koç'un, "Sana 15 futbolcu aldım ancak bir maç iyi, bir maç kötüyüz. Taraftarın sabrı taşıyor. Ya bu takım şampiyon olur, ya da yolları ayırırız" dediği öğrenildi.

Ya şampiyon yaparsın ya gidersin!
Ligde istikrarsız görüntüsüyle dikkat çeken Fenerbahçe'de sinirler geriliyor!.. Takımın performansından çok rahatsız olan Başkan Ali Koç'un Yeni Malatyaspor beraberliği sonrası teknik direktör Ersun Yanal'la Samandıra Tesisleri'nde görüşme yaptığı ortaya çıktı.

TRANSFERLERİ HATIRLATTI
Alınan bilgilere göre Ali Koç kritik zirvede oldukça sert ifadeler kullandı. Koç'un, "Sana 1 yılda 15 futbolcu aldım ancak bir maç iyi, bir maç kötüyüz" dediği öğrenildi.



'İKİ ÖN LİBERO' TEPKİSİ!
Yanal'ın tercihlerine de tepki gösteren Koç'un, "Malatya'da 85'ten sonra oyuna iki ön libero sokuyorsun. Böyle mi maç kazanacağız!" diye konuştuğu belirlendi.

ÇOK SERT CÜMLELER KURDU
Zirvenin sonunda sert cümleler kuran Başkan Ali Koç'un, "Taraftarın sabrı taşıyor. Ya bu takım şampiyon olur ya da sezon sonunda yolları ayırırız" ifadesini kullandığı da öğrenildi.

TEK İHTİMAL VAR, O DA ŞAMPİYONLUK
Geçen sezon çok ağır eleştirilen alan bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor.



YANAL DÖNEMİ YAPILAN TÜM TRANSFERLER

Luis Gustavo

Emre Belözoğlu

Vedat Muriç

Max Kruse

Garry Rodrigues

Deniz Türüç

Zanka

Altay Bayındır

Adil Rami

Mevlüt Erdinç

Serdar Aziz

Sadık Çiftpınar

Tolgay Arslan

Victor Moses

Miha Zajc



YANAL DÖNEMİ SONUÇLAR

Maç: 37

Galibiyet: 17

Beraberlik: 11

Yenilgi: 9

Attığı gol: 61

Yediği gol: 42

Galibiyet %: 46

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