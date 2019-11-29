Ligde istikrarsız görüntüsüyle dikkat çeken Fenerbahçe'de sinirler geriliyor!.. Takımın performansından çok rahatsız olan Başkan Ali Koç'un Yeni Malatyaspor beraberliği sonrası teknik direktör Ersun Yanal'la Samandıra Tesisleri'nde görüşme yaptığı ortaya çıktı.
TRANSFERLERİ HATIRLATTI
Alınan bilgilere göre Ali Koç kritik zirvede oldukça sert ifadeler kullandı. Koç'un, "Sana 1 yılda 15 futbolcu aldım ancak bir maç iyi, bir maç kötüyüz" dediği öğrenildi.
'İKİ ÖN LİBERO' TEPKİSİ!
Yanal'ın tercihlerine de tepki gösteren Koç'un, "Malatya'da 85'ten sonra oyuna iki ön libero sokuyorsun. Böyle mi maç kazanacağız!" diye konuştuğu belirlendi.
ÇOK SERT CÜMLELER KURDU
Zirvenin sonunda sert cümleler kuran Başkan Ali Koç'un, "Taraftarın sabrı taşıyor. Ya bu takım şampiyon olur ya da sezon sonunda yolları ayırırız" ifadesini kullandığı da öğrenildi.
TEK İHTİMAL VAR, O DA ŞAMPİYONLUK
Geçen sezon çok ağır eleştirilen alan Ali Koç bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor.
YANAL DÖNEMİ YAPILAN TÜM TRANSFERLER
Luis Gustavo
Emre Belözoğlu
Vedat Muriç
Max Kruse
Garry Rodrigues
Deniz Türüç
Zanka
Altay Bayındır
Adil Rami
Mevlüt Erdinç
Serdar Aziz
Sadık Çiftpınar
Tolgay Arslan
Victor Moses
Miha Zajc
YANAL DÖNEMİ SONUÇLAR
Maç: 37
Galibiyet: 17
Beraberlik: 11
Yenilgi: 9
Attığı gol: 61
Yediği gol: 42
Galibiyet %: 46
TRANSFERLERİ HATIRLATTI
Alınan bilgilere göre Ali Koç kritik zirvede oldukça sert ifadeler kullandı. Koç'un, "Sana 1 yılda 15 futbolcu aldım ancak bir maç iyi, bir maç kötüyüz" dediği öğrenildi.
'İKİ ÖN LİBERO' TEPKİSİ!
Yanal'ın tercihlerine de tepki gösteren Koç'un, "Malatya'da 85'ten sonra oyuna iki ön libero sokuyorsun. Böyle mi maç kazanacağız!" diye konuştuğu belirlendi.
ÇOK SERT CÜMLELER KURDU
Zirvenin sonunda sert cümleler kuran Başkan Ali Koç'un, "Taraftarın sabrı taşıyor. Ya bu takım şampiyon olur ya da sezon sonunda yolları ayırırız" ifadesini kullandığı da öğrenildi.
TEK İHTİMAL VAR, O DA ŞAMPİYONLUK
Geçen sezon çok ağır eleştirilen alan Ali Koç bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor.
YANAL DÖNEMİ YAPILAN TÜM TRANSFERLER
Luis Gustavo
Emre Belözoğlu
Vedat Muriç
Max Kruse
Garry Rodrigues
Deniz Türüç
Zanka
Altay Bayındır
Adil Rami
Mevlüt Erdinç
Serdar Aziz
Sadık Çiftpınar
Tolgay Arslan
Victor Moses
Miha Zajc
YANAL DÖNEMİ SONUÇLAR
Maç: 37
Galibiyet: 17
Beraberlik: 11
Yenilgi: 9
Attığı gol: 61
Yediği gol: 42
Galibiyet %: 46
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